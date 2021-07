Comme chaque année, la Communauté Urbaine du Centre donne rendez-vous aux amoureux du deux roues. Depuis maintenant dix ans, la CUC organisa sa traditionnelle randonnée vélo. Après une annulation l’année dernière, la 10e randonnée vélo aura finalement lieu le 22 août à 14h.

En 2019, le top départ avait été donné à Écaussinnes. Cette fois, c’est autour de la commune du Roeulx d’accueillir les participants sur la Place Hardat à Thieu. Cette édition propose six parcours fléchés : 15 km pour les familles et 35, 60, 80, 100 et 120 km pour les cyclistes sportifs.