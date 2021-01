C’est un véritable front commun qui s’organise dans la Cité des Loups pour tenter de contrer le départ du départ économique de la Haute Ecole Louvain-en-Hainaut vers Montignies-sur-Sambre. Après l’annonce par le bourgmestre d’une volonté de tout mettre en œuvre pour faire fléchir l’intention de la direction de l’établissement, c’est le conseil économique et social de la communauté urbaine du Centre (CES) qui se tourne vers la ministre compétente.

Objectif, pousser l’académie de recherche et d’enseignement supérieur (ARES) et la ministre de l’enseignement supérieur à "revoir la décision prise par le conseil d’administration de la HELHa." Ni plus, ni moins. "Tout en restant dans son rôle et dans ses missions, le CES a, à plusieurs reprises, fait part du préjudice que causerait la fermeture du site de la HELHa de La Louvière", explique-t-il par voie de communiqué ce lundi.

Le CES évoque la nécessité de maintenir un enseignement de qualité en phase avec le développement de la Région du Centre et en mesure de répondre aux enjeux de demain. "Nous soutenons les responsables et mandataires politiques de la Région, et en cela particulièrement la ville de La Louvière et la Chambre du Commerce et de l’Industrie dans leurs démarches, afin de maintenir et d’implémenter l’enseignement dispensé à la HELHa sur le territoire de la Louvière."

Cet appel vient gonfler une mobilisation déjà solidement organisée. Le président de la chambre du commerce et de l’industrie du Hainaut (CCIH), Jérôme Vecchio, confirmait ainsi qu’une task force avait été créée afin de défendre le site louviérois. Cette dernière réunit les forces vives du territoire, à savoir les partis politiques dans leur ensemble, la CUC et son conseil économique ou encore l’Union des commerçants et indépendants louviérois (UCIL).

Pour ce dernier organe, le possible départ de la Haute École aura des conséquences économiques et culturelles en plus de toucher à l’attractivité de la commune. Bref, sur ce dossier, tous semblent parler d’une seule et même voix… Même si d’aucuns diront que les intentions de la HELHa étaient connues depuis longtemps sans qu’aucune démarche ne soit entreprise de manière pro-active pour s’y opposer.