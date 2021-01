La nouvelle a fait l’effet d’un choc, ce jeudi. Par voie de communiqué, la HELHa annonçait son souhait d’intégrer son département économique, aujourd’hui installé à La Louvière, au campus de Montignies-sur-Sambre à l’horizon 2025. Un projet justifié par la volonté de la haute école d’offrir aux étudiants et aux enseignants des infrastructures de qualité, ce qui n’est plus possible sur l’implantation louviéroise.

Il n’en avait pas fallu plus pour que la ville réagisse à son tour, déplorant entre autres une décision prise au détriment d’intérêt des étudiants et du personnel de l’établissement. Ce vendredi, c’est du côté de l’opposition que les réactions fusent. Plus&CDH, par la voie de son chef de file Xavier Papier, évoque ainsi « une catastrophe qui donne un signal désastreux pour la ville » et craint que cette délocalisation ne prive les étudiants d’un enseignement d’excellence à proximité de chez eux.