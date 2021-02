Les conditions climatiques difficiles de ces derniers jours ont visiblement échauffé les esprits. À tel point que ce mercredi, Antonia Gava, échevin socialiste, proférait des menaces à l’attention du conseiller communal humaniste Xavier Papier. Dans nos colonnes, l’échevin avait immédiatement reconnu son erreur et assuré que jamais il ne s’en prendrait à quiconque. En fin de soirée, c’est le bourgmestre de La Louvière, Jacques Gobert (PS), qui appelait au calme.

Interrogé sur ce "dérapage", ce dernier assure condamner les propos qui ont été tenus. "Ce n’est pas admissible, il y a une faute dans le chef de l’échevin. En tant qu’élus, nous sommes régulièrement critiqués, parfois poussés à bout ou même insultés sur les réseaux sociaux. Mais nous devons garder notre sang-froid. C’est ce que le citoyen attend de nous." Ces derniers jours, les débats ont été parfois houleux entre Antonio Gava et Xavier Papier.

Notamment sur la toile, support qui a été privilégié par les deux hommes pour répondre à la polémique de l’épandage de sel. "Nous sommes interpellés sur les réseaux sociaux, il est normal que nous les utilisions également. Mais il faut à tout prix éviter les dérives : la politique ne peut pas se faire sur internet. Au-delà de cet aspect et du droit d’expression dont chacun bénéficie, nous attendons des élus, et je dis bien de tous les élus, du respect."

Et de poursuivre : "Nous travaillons dans l’intérêt de la ville et ce genre de polémique entache son image. Ce n’est bénéfique pour personne : ni pour la personne qui critique, ni pour la personne qui est critiquée, ni pour la ville. La critique peut être constructive, elle peut élever le débat. Mais elle peut aussi alourdir les échanges ou semer la confusion auprès des citoyens. Il est crucial que tous les mandataires fassent une utilisation éthique et responsable des "nouveaux médias.""

Ce lundi, l’ensemble des chefs de groupe du conseil communal se réuniront afin que chacun puisse s’exprimer et que, espérons-le pour l’exercice démocratique et l’image de la politique locale louviéroise, les tensions puissent être apaisées de chaque côté.