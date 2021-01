Dans la région du Centre, les débuts d'année s'accompagnent toujours des traditionnelles festivités pré-carnavalesques. Des répétitions de batterie et des soumonces font habituellement vibrer toutes les villes et villages de gilles. Sauf cette année où la crise sanitaire en a décidé autrement avec l'annulation forcée de toutes les programmations carnavalesques. Toutefois, les airs de gilles pourront quand même résonner à certains endroits.

Avec l'accord des bourgmestres et en respectant les mesures sanitaires en vigueur, un petit groupe de musiciens s'est réuni ce week-end à Manage, Carnières et Mont-Sainte-Aldegonde. "Ce week-end aurait du être celui des soumonces générales de Mont-Sainte-Aldegonde mais aussi les soumonces de Manage et Carnières", explique Thibaut, l'un des musiciens habituellement actif dans ces carnavals. "Pour donner un peu de baume au cœur des gens, nous voulions jouer quelques airs dans ces trois villages."





Quatre airs de gilles précisément. Pas un de plus. Le petit groupe s'est rendu sur des lieux stratégiques des carnavals respectifs pour jouer sous la neige. "Cela a permis aux gens de regarder depuis leur fenêtre car le but n'est évidemment pas d'attirer la foule autour de nous. Mais nous voulions qu'un grand nombre de carnavaleux puissent en profiter tout de même - et pas seulement les gens de nos groupes - donc cela a été retransmis en direct sur les réseaux sociaux."

Si les autorisations nécessaires sont obtenues, les musiciens seront encore de sortie dans les prochaines semaines pour jouer symboliquement quelques airs à Mont-Saint-Aldegonde (14 février), Morlanwelz (7 février et 21 février), La Louvière (27 fevrier et 14 mars), Carnières (6 mars et 21 mars) ainsi qu'à Manage (20 mars et 4 avril).