Ces arbres sont destinés à reboiser Madagascar par l’intermédiaire de l’ONG « Graine de Vie ».

Delcampe a décidé de marquer le coup à l’occasion de son 20e anniversaire. La société spécialisée dans la vente aux enchères et fondée par le Rhodien Sébastien Delcampe a, en effet, décidé de lancer un projet caritatif visant à offrir 10 000 arbres à "Graine de Vie". Cette ONG participe activement, depuis 10 ans, à la reforestation de Madagascar.

Préserver l’environnement est l’une des priorités de la société Delcampe qui avait déjà décidé, en 2016, de lancer un magazine on line plutôt que papier. "En plus de faire des actions réduisant notre empreinte écologique, nous avons décidé d’aller un cran plus loin en plantant 10 000 arbres", explique Sébastien Delcampe, CEO de l’entreprise. "C’est essentiel pour sauver la planète et nous sommes très heureux de pouvoir y contribuer".

L’ONG "Graine de Vie" ne cache pas son plaisir de voir de telles donations. "Les dons des particuliers et des entreprises comme Delcampe nous aident à financer nos projets" explique Frédéric Debouche, président de l’ONG. "De plus en plus d’entreprises et de gens sont sensibilisés à la cause environnementale. Lorsque nous avons lancé Graine de Vie, c’était notre but premier. Nos projets vont se multiplier à l’avenir. Nous avons notamment prévu de planter des arbres dans d’autres pays d’Afrique toujours en accord avec les autorités et les populations locales".

Pour rappel, Delcampe est une société de vente aux enchères d’objets de collection. Cette société belge basée à Tubize est née de l’initiative de Sébastien Delcampe, originaire du Roeulx.