2022 sera-t-elle l'année du retour des gilles, des airs de carnaval et des oranges? Dans les communes de la région du Centre, on veut en tout cas y croire: une sorte de méthode Coué semble mise en œuvre, où les communes et groupes folkloriques ont pris le parti de se préparer aux festivités, comme si les conditions seraient réunies pour leur tenue d'ici février.

Exemple à Morlanwelz, où la commune vient de dévoiler son règlement pour le concours d'affiches des carnavals 2022 de ses localités, soit Morlanwelz, Mont-Sainte-Aldegonde et Carnières. Celui-ci est ouvert à tous les artistes, graphistes professionnels ou amateurs, les candidats peuvent s'inscrire jusqu'au 30 novembre 2021, en envoyant un courriel à activites@morlanwelz.be avec son CV et les catégories où il veut participer.

Les projets devront être déposés pour le 2 décembre via la même adresse ou par courrier auprès du Service Festivités de l'administration communale (rue Raoul Warocqué n° 2 à 7140 Morlanwelz). Un jury composé de représentants du folklore, des arts, du monde associatif et de la communication effectuera la sélection des affiches qui seront exposées au grand public du 10 au 16 décembre et qui décernera les points permettant de déterminer les trois vainqueurs.

Ceux-ci recevront en récompense une somme de 250 € en liquide et 250 € de bons à faire valoir dans des commerces locaux. Et si les carnavals n'ont finalement pas lieu? Il y aura quand même trois affiches collector pour se consoler.