Créer une pièce de théâtre à Morlanwelz, sur Morlanwelz et avec des Morlanwelziens. Voilà le défi que s'est lancé le centre culturel Le Sablon. "Il s’agira de créer quelques scènes qui parleront de l’entité avec humour ; son histoire, son patrimoine, ses bons et ses mauvais côtés, les préjugés qui circulent à travers le temps et les trois villages", résume le centre culturel.

Mais pour mener à bien ce projet, cette future pièce qui se veut "multidisciplinaire" a besoin de comédiens. "Nous sommes à la recherche de personnes, issues de notre entité ou pas, qui aimeraient investir un peu de leur temps à la réalisation de ce projet. Les comédiens seront amateurs ou auront un peu d’expérience, issus aussi bien de Carnières, Morlanwelz et Mont-Sainte-Aldegonde, de tous les genres et de tous les âges."

Au total, ce sont une quarantaine de personnes motivées qui sont recherchées. "Les répétitions se dérouleront au Sablon dans un premier temps, une fois par semaine en groupe de trois maximum, jamais plus. Une réunion d’information sera organisée prochainement afin d’expliquer en détail le sujet de la pièce. Si vous êtes intéressé ou si vous connaissez une personne susceptible de l’être, merci de nous contacter avant fin mars via sablon@morlanwelz.be avec en objet théâtre citoyens."