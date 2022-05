Des bureaux du SPF Finances pourraient bien fermer leurs portes prochainement. C'est le cas à La Louvière où la fermeture est prévue d'ici la fin 2024. Mouscron est dans la même situation que la Cité des Loups alors qu'à Thuin, la fermeture du bureau du SPF Finances pourrait survenir dès l'an prochain. Le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, l'a confirmé en commission de la Chambre en réponse aux questions de quatre députés hennuyers: Hugues Bayet (PS), Laurence Zanchetta (PS), Catherine Fonck (Les Engagés) et Marco Van Hees (PTB).

"Le plan fait pour l'instant l'objet d'une concertation avec les syndicats mais certaines informations ont déjà filtré sur le sort de bureaux dans le Hainaut. La crise du Covid a favorisé l'essor du télétravail et de plus en plus de consultations du SPF ont lieu en ligne ou par téléphone", a expliqué le ministre. Si le problème ne peut être résolu par téléphone (il l'est dans 99% des cas, selon le ministre), un rendez-vous physique est pris. Des agents virtuels, soit un écran, pourraient par ailleurs être installés en certains endroits, comme les administrations communales, provinciales ou régionales. Un projet pilote est en cours.

"La localisation du service qui pourrait être fermé n'est pas un critère", a précisé le ministre. Les paramètres pris en compte sont, notamment, la sous-occupation des locaux, la durée du bail et l'état du bâtiment.

Les quatre députés ont exprimé leur inquiétude et rappelé l'importance d'un service public de proximité.