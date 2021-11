Ecaussinnes, ton univers impitoyable où la polémique se cache derrière les dossiers les plus innocents, comme le projet d'installation de distributeurs de billets dans le centre du village. Désertée par les banques ING, BNP Paribas Fortis et Belfius au cours des deux dernières années, les autorités communales ont entamé des négociations avec le consortium JoFiCo, qui déploie le réseau Batopin, afin qu'il installe des distributeurs dans le centre d'Ecaussinnes, qui en est désormais orphelin.

"Nous sommes heureux d’annoncer qu’un accord est intervenu avec Batopin pour installer 3 automates au centre du village. Une fois que les dernières formalités administratives entre les intervenants privés et Batopin auront été finalisées et que les travaux auront été réalisés, les utilisateurs pourront alors retrouver une solution de proximité sécurisée", se réjouissait la majorité le 21 octobre dernier dans un communiqué.

De manière trop anticipée? C'est ce que pense l'opposition écaussinnoise. "Le montant du loyer n’est pas fixé, puisqu’il est lié au coût des investissements à prendre en charge par Batopin et par le propriétaire, coût encore non chiffré. Les démarches urbanistiques ne sont pas encore entamées, dans le périmètre protégé du château-fort", note le conseiller Ensemble Sébastien Deschamps. Au sein de Batopin, le feu n'est pas encore au vert et le deal n'est pas scellé avec le propriétaire du bâtiment.

Qui plus est, le local où devrait s'installer Batopin est toujours occupé par un commerce. Questionnée sur ce dossier lors de la dernière séance du conseil communal, l'échevine en charge du commerce Véronique Sgallari n'a pas rassuré l'opposition quand elle a évoqué un mécène pour débloquer la situation.

Pour Sébastien Deschamps, "Madame Sgallari interfère en tant que mandataire publique dans une relation 100% privée, à savoir la rupture d’un bail commercial. Elle dit avoir activé son réseau pour que ce mécène débloque la situation. Cette intervention pose à tout le moins des questions, si pas de réelles craintes sur le plan de la transparence. Qui est ce donateur, agit-il de manière désintéressée ou attend-il un retour d'ascenseur? Quelle forme a pris ce don?"

"Il s’agit pour nous d’une relation nébuleuse et inappropriée. Même si l’objectif de faire aboutir ce dossier est louable, l'intervention de l'Echevine du Commerce pose de sérieuses questions", conclut le conseiller d'opposition, qui dit vouloir solliciter un contrôle de la part de la tutelle wallonne.

De son côté, Véronique Sgallari s'agace de cette énième attaque venant de l'opposition vis-à-vis d'un dossier "positif pour le citoyen." Et ne voit pas le problème à l'intervention d'un mécène. "Cette personne est intervenue pour aider une personne, durement touchée par la crise Covid, à tourner la page. Elle n'avais plus les fonds pour rompre son bail et ce mécène va l'aider à le faire", libérant ainsi la surface pour permettre à Batopin de s'installer.

Elle se défend également d'avoir interféré dans une quelconque relation commerciale, se contentant d'avoir activé son réseau. "Je savais qu'i y avait un locataire en difficulté. Mais pour le reste, tout s'est passé sereinement, entre le locataire et le propriétaire du bâtiment" sans qu'elle ne s'en mêle.

Quand à la concrétisation de l'installation de Batopin, cela ne dépend plus de la commune à ce stade.