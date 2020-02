Cette année encore, quelque 450 policiers vont veiller à la sécurité du carnaval de Binche. Mais pour la première fois, ils seront accompagnés de 60 étudiants du Collège des Aumôniers du Travail de Charleroi. Élèves en 7e technique de qualification, ces jeunes se préparent à devenir de futurs policiers, agents de gardiennage, militaires ou encore pompiers.

"Ces étudiants auront en quelque sorte un rôle de steward urbain. Ils seront reconnaissables à leur uniforme noir et leur chasuble", indique Laurent Raspe, chef de corps de la police de BInche-Anderlues. "Ils seront toujours accompagnés. Ils n’auront aucune mission de police et ne peuvent pas faire usage de la contrainte. Mais ils devront déjà adopter un comportement pour la détection et pour renseigner les gens."

C’est après avoir constaté des dégradations sur des véhicules lors d’un événement sportif que le chef de corps a eu l’idée d’appeler ces renforts pour seconder les policiers dans la surveillance des parkings. Mais pas seulement.

Du côté du collège des Aumoniers, on s’est jeté sur l’occasion. "J’ai tout de suite accepté", souligne Fabrice Delle Monache, chef d’ateliers. "Beaucoup de nos élèves veulent devenir policiers. S’intégrer à un tel dispositif, c’est un bel exercice pour eux."