La crise du Covid-19 peut être source de stress, plus encore pour les femmes enceintes.

Alors que l’on évoque encore un possible renforcement des mesures de confinement, les inquiétudes grandissent, notamment au sein des familles et de celles en devenir. Pour les parents de jeunes enfants ou les femmes enceintes, la situation est d’autant plus difficile à gérer qu’aux craintes légitimes s’ajoutent celles liées à la limitation des suivis médicaux.

Pour répondre aux questions relatives au suivi d’une grossesse en pleine période de Covid-19, le CHU Tivoli a souhaité mettre en place un numéro vers lequel il est possible de se tourner et d’entrer en contact avec des gynécologues. Ce numéro, le 064/27 49 63, est accessible en semaine entre 9 heures et 17 heures. En dehors de ces heures, les patientes devront former le 064/27 66 31.

Une série de questions-réponses a également été mise en ligne sur le site officiel du CHU. On y rappelle que le calendrier de consultations prénatales est adapté afin de limiter au maximum les contacts sociaux en diminuant les passages dans l’hôpital, que les visites essentielles sont maintenues (premier rendez-vous, consultations d’échographie, prise de sang, 36e et 40e semaine) et que certaines sont regroupées.

Les grossesses à risque sont bien évidemment surveillées, sur base de la pathologie et en accord avec le gynécologue attitré. Les urgences obstétricales (accouchement, saignement, contractions douloureuses) sont toujours gérées : le bloc d’accouchement reste accessible via les urgences. Pour les symptômes de grossesse non-urgents, les patientes sont invitées à téléphoner afin que leur soit conseillée la meilleure attitude à avoir selon la situation.

Enfin, précisons qu’un numéro est également accessible pour les parents qui se poseraient des questions quant à la santé de leur enfant. Entre 9 heures et 17 heures en semaine, et pendant toute la durée de la crise Covid-19, ils peuvent former le 064/27 49 93.