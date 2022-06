Ce mercredi 15 juin, la commune de Manage a procédé au placement des hôtels à insectes réalisés par les enfants de la Cité de l’Argilière. C’est lors de la deuxième semaine des vacances de printemps que la commune de Manage avait organisé un atelier sur la fabrication d’hôtels à insectes et destiné aux enfants, dans le cadre du développement social des quartiers et notamment la Cité de l’Argilière.

Le Plan Communal du Développement de la Nature (PCDN), en collaboration avec le Plan de Cohésion sociale (PCS) sont à l’origine de cette initiative. Durant plusieurs jours, des enfants de 6 à 8 ans avaient participé, avec l’aide des bénévoles du PCDN et éducateurs du PCS à la réalisation des décorations de ces hôtels à insectes, qui étaient, au départ, des simples boîtes à café.

L’autre groupe, composé d’enfants âgés de 9 à 12 ans, s’était dirigés vers la construction de maisonnettes en bois. Après avoir customisé leur hôtel, les enfants avaient procédé au remplissage : tiges de bambou, paille, cônes de pin…

Ces hôtels, offrant le gîte et le couvert aux pollinisateurs dont la population est de plus en plus menacée suite aux activités de l’Homme, ont été placés à proximité du pré fleuri situé à la Rue du Gros Frasne, près de leur quartier et ce, en compagnie de la présidente du PCS, Véronique Houdy, l’équipe du PCS, les bénévoles du PCDN et les enfants.

"Ce projet intergénérationnel a permis aux bénévoles du PCDN de transmettre leur savoir-faire aux jeunes enfants du PCS et de les sensibiliser à la nature", indique l’échevine du PCDN, Emerence Leheut, également présente à l’événement.