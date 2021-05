À vos marques, prêts, partez ! Au Roeulx, les Jeux olympiques pour enfants reprennent du service. Du 10 mai au 25 juin, les enfants des écoles de l’entité, tous réseaux confondus, participent à des entraînements et des compétitions. Et les plus petits pourront également prendre part à l’opération, puisque dès la deuxième année maternelle, la participation est autorisée. Un évènement en collaboration avec les professeurs d’éducation physique de toutes les écoles de l’entité.

Des Jeux olympiques pour enfants qui n’ont rien à envier à l’évènement incontournable des sportifs professionnels. Saut en hauteur, saut en longueur, course à pied sur 60m et lancer du poids, les petits s’affronteront dans quatre disciplines sportives. Une exception est toutefois prévue pour les maternelles lors de l’épreuve de la course à pied. Ces derniers n’y participeront pas pour des raisons évidentes de sécurité.

Et à la fin des jeux, des prix seront même octroyés à l’ensemble des participants. "Au terme des différentes compétitions, un classement général interscolaire sera établi", explique la Ville. "Les meilleurs performeurs tous réseaux confondus dans les 4 disciplines proposées seront récompensés d’une médaille (or, argent, bronze). Cette remise de prix sera effectuée par catégorie d’âge et par genre. Et parce que l’essentiel est bien de donner le meilleur de soi-même, tous les enfants seront récompensés de leur participation."

La semaine du 21 juin, une remise de médailles sera organisée en présence de l’échevin des Sports, des directions et des professeurs d’éducation physique dans chaque établissement scolaire.