La solidarité a encore de beaux jours devant elle. Si le constat avait déjà été posé durant la crise, les Louviérois le prouvent à nouveau dans le cadre de la distribution des chèques citoyens, d’une valeur de 20 euros, dans le cadre du plan de relance de la ville. Certains souhaitent en effet en faire don afin que cet argent puisse bénéficier aux personnes les plus fragilisées. À peine dévoilée, l’idée semble déjà séduire.

Depuis mercredi, les Loups reçoivent dans leur boite aux lettres ces chèques citoyen, à faire valoir auprès des commerçants et restaurateurs de l’entité. Rapidement, des citoyens ont formulé leur intention de faire cadeau de ces 20 euros. "Je suis éducateur et chaque jour, en sortant de chez moi pour aller travailler, je constate les difficultés rencontrées par de plus en plus de personnes", explique Giuseppe Caruana, à l’initiative.

"J’ai d’abord partagé l’idée sur ma page Facebook et très rapidement, des personnes sont venues me dire qu’elles me soutenaient dans cette démarche. Pour preuve, j’ai déjà récolté une vingtaine de chèques et pris contact avec quelques personnes qui seraient susceptibles de coordonner l’action. L’idée n’est certainement pas de la politiser, nous voulons que ça reste une initiative purement citoyenne."

Stéphane Mansy, coordinateur pour l’abri de jour L’Etape et l’abri de nuis Le Tremplin, est associé à la démarche. "Giuseppe en a discuté avec mon épouse et l’idée de proposer à un restaurateur de préparer des repas au bénéfice de personnes sans abri, sans papiers, migrantes s’est rapidement imposée", ajoute-t-il. "C’est d’une pierre, deux coups : on soutient le secteur horeca et dans le même temps, on offre un vrai repas à des personnes plutôt habituées aux repas tartines."

Certaines choses doivent encore être mises au point mais c’est au sein de l’abri de jour que les repas seraient distribués, notamment parce qu’ils peuvent être stockés dans de bonnes conditions. "On accueille un public que l’on connait, ce qui rend les choses plus simples. Combien de chèques récupérerons-nous ? Difficile à dire mais on espère pouvoir proposer un ou plusieurs repas. Dans tous les cas, nous accueillons toujours à bras ouverts ce genre de soutien."

Plus encore en cette période, difficile pour tout le monde. "C’est un magnifique signal qui est envoyé par les Louviérois. Ils témoignent de leur solidarité dans un mouvement totalement spontané. C’est beau à voir." Les chèques citoyen de 20 euros ont été adressés à chaque membre d’un ménage. Ils ne sont cependant pas directement nominatifs, et devraient donc pouvoir être cédés sans aucun problème.