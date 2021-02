C’est grâce à une collaboration entre l’Aviq et l’Administration communale que les masques ont été mis à disposition.

Le problème est survenu lors de la première vague. Avec l’obligation du port du masque, la communication envers les personnes ayant des problèmes de surdité s’est entravée. Coupées du monde, les personnes sourdes ou malentendantes n’étaient plus en mesure de lire sur les lèvres ni voir les expressions du bas du visage. Un handicap de plus !

Bien conscients du problème, l’Administration communale de Seneffe et l’Agence pour une Vie de Qualité se sont associées pour trouver une solution. C’est à ce moment qu’est venu l’idée de confectionner des masques à "fenêtre". Ces masques particuliers, avec une vitre en plastique devant, ont donc été testés.

L’opération n’a pas été simple. C’est d’abord l’ASBL FFSB, qui s’est personnellement occupée de la confection. Avec une fenêtre opaque, l’ASBL s’est rendu compte qu’il était finalement difficile pour les personnes malentendantes de lire sur les lèvres, d’autant plus qu’elle collait à la bouche. "Avertis par ces inconvénients, la COCOF nous a chargés de trouver un modèle plus adéquat", écrit l’ASBL. "La FFSB n’a malheureusement pas les compétences technologiques ni humaines et financières pour développer un tel masque."

Ca sera finalement l’Aviq qui reprendra le dossier. L’agence a commandé des masques à visière transparente, adaptée pour les malentendants mais aussi en règle pour la crise sanitaire.

Et la commune de Seneffe les met à disposition gratuitement pour les habitants de sa commune. Les masques artisanaux sont disponibles au service Handicontact au numéro 13 de la Place de Penne d’Agenais à Seneffe. Il suffit de téléphoner au service communal pour planifier le rendez-vous. Une belle initiative pour une communication inclusive !