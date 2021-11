U.P.

Ils estiment que le gardien de la santé à l'école a minimisé des contaminations au Covid. Le PSE répond: il n'a fait que respecter les procédures.

Le service de Promotion de la Santé à l'Ecole (PSE) de Morlanwelz a-t-il failli dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19? C'est en tout cas l'avis de parents d'élèves d'une école de Manage qui ont décidé de porter plainte auprès de l'ONE (Office de la Naissance et de l'Enfance). Ceux-ci accusent le PSE de "défaut d'information et de prévention", suite à des cas Covid ayant touché des élèves de l'école.

L'affaire démarre le 21 octobre. Une institutrice avertit quelques parents dont les enfants présentent des symptômes de refroidissement (nez qui coule, fièvre, abattement...) et leur annonce qu'un cas Covid venait de lui être déclaré par une maman. Un avertissement à titre officieux puisque c'est au PSE qu'il incombe de communiquer sur la question. Or, celui-ci ne l'a pas fait: selon une analyse de risque, il a été estimé que la contamination de cet enfant n'avait pas eu lieu dans l'école et que comme l'enfant n'était pas revenu en classe, il n'y avait pas lieu de communiquer sur ce cas.