Objectif, faire respecter les mesures de confinement.

Pour faire respecter les mesures de confinement et notamment les interdictions de rassemblement ou de déplacements non-indispensables, les zones de police renforcent leurs effectifs sur le terrain. La zone de police de Mariemont ne fait pas exception. Des équipes supplémentaires en civil, à vélo et à moto sont désormais mobilisées pour faire passer le message aux derniers irréductibles.

"Les équipes qui auraient dû être engagées sur les différentes activités carnavalesques ont par exemple été réorientées afin de mener à bien ce travail de surveillance", explique Dominique Ramet, premier commissaire. "L’équipe en civil permet d’assurer une première vérification des faits sans être repérée par les contrevenants. Nous avons aussi ajouté des patrouilles à moto, entre 9 heures et 19 heures et, quand c’est possible, une équipe roulage à vélo."

Ce qui permet évidemment une surveillance différente et plus aisée grâce à une mobilité facilité. "Précisons bien qu’il ne s’agit pas d’engager une chasse aux sorcières, nous prenons le temps de vérifier les justifications qui sont données. Nous sommes obligés, pour notre bien et le bien de tous, de faire respecter ces mesures. Mieux elles seront respectées, plus vite nous avons une chance de pouvoir les lever. Malheureusement, une minorité d’individus n’en a toujours pas conscience."

Ceux là sont donc verbalisés, puisque la période de prévention est terminée. Entre vendredi et ce lundi matin, 7 heures, ce sont 53 PV qui ont par exemple été dressés pour non-respect des mesures de confinement.