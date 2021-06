Les travaux dans le centre-ville de Chapelle-lez-Herlaimont continuent. À partir du lundi 21 juin, des travaux d’entretien de voirie seront réalisés au cœur de la ville. Ce chantier concerne quatre rues, celles de Solvay, Robert, Barella et Prairie. La fin des travaux est prévue jusqu’au 6 juillet 2021, sous réserve des conditions climatiques qui pourraient prolonger la durée du chantier.

Les autorités communales préviennent, ces travaux engendreront de grosses perturbations en termes de mobilité. C’est pourquoi des déviations seront mises en place. Les travaux seront réalisés par phasage, et débuteront par la rue Solvay et rue Robert du 21 au 25 juin. "Les déviations seront instaurées par la rue des Déportés et rue Barella, laquelle sera instaurée en double sens de circulation", précise la commune.

La deuxième phase du chantier concerne, cette fois, la rue Barella et la rue de la Prairie du 28 juin au 6 juillet. "Les déviations seront instaurées par les rues du Parc, Colline, Gouy, Vandervelde et Alphonse Briart", ajoute la commune. "Les rues Barella et Robert seront instaurées en double sens pour l’accès aux riverains."

La circulation risque donc d’être compliquée dans les prochaines semaines à Chapelle-lez-Herlaimont. Un chantier avait déjà vu le jour, en avril dernier, à l’intersection de la rue Solvay et de la rue Robert. Il n’était pas question d’entretien des voiries, mais plutôt la création d’un plateau surélevé et l’aménagement des dalles podotactiles détectables par la canne ou par le pied.

Ces travaux avaient entraîné plusieurs confusions, notamment par la modification des sens de circulation dans certaines rues. Les Chapellois devront une nouvelle fois s’armer de patience durant ce mois de juin.