Ce sont des patients très spéciaux qui sont récemment passés par les services du CHU Tivoli. Cinq objets provenant des collections Antiquités égyptiennes du Musée Royal de Mariemont ont en effet quitté leur vitrine ou la réserve, le temps de quelques heures, pour être examinés avec attention et passés aux rayons x. Les premières constatations ont pu être dressées mais une réunion plus approfondie sera organisée dans les prochaines semaines afin d’arrêter les conclusions définitives.

"C’est un projet qui était dans les cartons depuis deux ans", explique-t-on du côté du CHU Tivoli. "Le musée nous avait contactés pour savoir s’il était envisageable de passer un reliquaire d’ibis au scanner et aux rayons x. La pandémie a ensuite été déclarée et ce n’était plus le moment d’organiser cela. Mais la volonté de collaborer avec le musée était intacte. C’était une grande première pour notre radiologue et notre technologue."

© D.R.

Les cinq pièces ont été manipulées par le conservateur du musée avec grande précaution pour passer une radio et ensuite un scanner. "Nous étions curieux de savoir si le reliquaire de l’ibis, qui est exposé et donc connu de nos visiteurs, contenait une momie ou un autre objet", explique Alice Herman, en charge de la communication du musée. "Il s’avère que non. Malgré une petite déception, notre conservateur n’en était pas surpris car c'est généralement comme ça lorsqu'il s'agit de très beaux objets."

L’étude de l’objet a cependant permis de dire qu’il est fait d’un seul tenant de bois. "Nous avons également analysé deux momies de faucons, un pied et un crâne humain. C’est le pied qui a été le plus surprenant car la fracture d’un orteil a été confirmée. On sait qu’elle s’est produite durant l’enfance et que son propriétaire a probablement boité tout le reste de sa vie. On ignore encore à qui il appartenait mais l’on sait désormais qu’il a pu vivre sa vie malgré cette fracture et qu’il était suffisamment important que pour être momifié."

© D.R.



Des renseignements précieux pour tenter de dresser la carte d’identité du propriétaire. "Pour la tête, l’on sait désormais qu’elle appartient à quelqu’un qui avait les moyens de prendre soin de lui car la dentition est en très bon état." Une fracture, constatée au niveau du nez, témoigne quant à elle du passage de l’outil utilisé lors de la momification. "Les moyens médicaux d’aujourd’hui sont d’une aide précieuse pour en savoir plus sur les objets en notre possession."

Du côté du CHU Tivoli, on s’est également réjouit de cette collaboration et de cette rencontre permise entre la science et l’Histoire. Et on s’impatiente d’avoir une seconde analyse de certains clichés et donc des conclusions plus précises encore.