Ce dimanche soir, Daniel C. mettait fin à ses jours sur son lieu de travail, au sein du commissariat d’Haine-Saint-Paul, avec son arme de service. Si les premiers éléments dont disposent les services indiquent que ses motivations étaient personnelles et non-professionnelles, ce geste désespéré rappelle que les policiers ne sont pas à l’abri d’un trop plein pouvant mener à l’irréparable.

La pression subie par les policiers est bien réelle. En être conscient et ouvrir le dialogue afin que chacun puisse exprimer un éventuel mal-être est donc primordial. "Je ne pense pas que le métier soit plus difficile qu’avant", explique Eddy Maillet, chef de corps de la police locale de La Louvière. "En revanche, les missions sont plus nombreuses et les facteurs de stress plus nombreux."