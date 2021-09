C'est la mauvaise nouvelle de la rentrée à Morlanwlez: la taxe sur la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages va augmenter. En cause: avec les montants actuellement en vigueur et voté par le conseil communal le 30 novembre 2020, le taux prévisionnel 2021 du coût vérité immondices ne sera que de 95%. En clair, les recettes issues de la taxe et de la vente de sacs ne suffiront pas à couvrir l'entièreté des dépenses liées à la récolte des déchets.

Si l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets autorise aux communes une marge de 95 à 110% concernant le taux de couverture du coût-vérité, celles qui sont sous plan de gestion doivent présenter un coût-vérité équilibré et présenter un taux de couverture de minimum 100%.

Pour se conformer à l'Arrêté, Morlanwelz n'a pas 36 solutions: la taxe déchets doit être augmentée, selon les modalités proposées par le Collège communal. Toutes les catégories de population passeront à la caisse. L'augmentation sera de minimum 15% pour les allocataires sociaux et les personnes isolées, mais elle sera plus élevée pour les ménages disposant de plusieurs revenus et pour les secondes résidences, précisait le bourgmestre Christian Moureau lors du dernier conseil communal, dans des propos relayés par la Nouvelle Gazette.

Fin des chèques-propreté?

Une mauvaise nouvelle ne venant jamais seule, les Morlanwelziens peuvent aussi s'attendre à voir leur chèque-propreté disparaître. Celui-ci permet aux citoyens de recevoir des sacs poubelle gratuits, comme le préconise l'Arrêté wallon. Les années antérieures, l'Administration communale avait recours à une société privée qui émettait des chèques à échanger dans les magasins de l'entité de Morlanwelz, mais par suite de la généralisation des chèques repas électroniques, plus aucune société ne fournit ce service de chèque papier, selon les autorités communales.

Pour continuer de fournir des sacs gratuits, il reste deux options: soit la possibilité de distribuer les sacs à l'accueil de l'administration communale, "ce qui semble irréalisable en 2021 compte tenu de la crise COVID-19 et les contraintes sanitaires y relatives qui interdisent tout rassemblement de personnes", estime le collège communal.

La deuxième option serait que la Commune de Morlanwelz réalise et émette elle-même ces chèques et signe une convention avec les magasins de l'Entité afin que ceux-ci acceptent d'échanger les rouleaux de sacs poubelles en contrepartie de ces chèques. Mais "cette méthode ne permet pas de se prémunir contre les contrefaçons potentielles, nécessite plusieurs manipulations de documents papier vivement déconseillés dans la crise sanitaire actuelle et entraîne une charge supplémentaire de travail au niveau des commerçants qui devront faire parvenir les chèques à la Commune de Morlanwelz pour se faire rembourser", prétexte la majorité qui, manifestement, ne veut plus de ces chèques propreté.

Leur suppression n'a pas encore été votée mais si ce devait être le cas, cela serait sans impact sur la taxe déchet, qui ne serait pas revue à la baisse…