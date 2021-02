C’est un projet qui s’inscrit résolument dans une dynamique de circuit-court. D’ici peu, le site de la Grande Louvière, situé non loin du pont Capitte et du canal historique, accueillera la Conserverie du Jardin. Cette dernière proposera, d’ici la fin de l’été 2021, des sauces, pestos, conserves et épices bios directement produites grâce aux produits cultivés et transformés sur le site.

Ce dernier appartient toujours à la ville de La Louvière mais cette dernière avait lancé, en novembre dernier, un appel à projets afin de permettre l’exploitation de manière responsables de ces terres jusqu’alors inoccupées. Elles sont ainsi mises à la disposition d’un porteur de projet via un contrat de commodat d’une durée de 15 ans, renouvelable.

"Le projet retenu est celui de Jean-Marc Zanatta, un Louviérois de 48 ans résidant à Boussoit", communique la ville de La Louvière. "Avec la Conserverie du Jardin, il proposera, à terme, la vente de sauces, pestos, conserves et épices – le tout bio – sur base de légumes et d’herbes cultivés et transformés sur place. Cette première commercialisation pourrait se faire pour la fin de l'été 2021."

Parallèlement à la préparation du sol de la Grande Louvière, l’heureux lauréat compte aménager, chez lui, une micro-conserverie ainsi qu’une pépinière afin de faire pousser ses semences. "L’ambition est de développer, pour la saison 2023-2024, une conserverie professionnelle sur le site de production et une coopérative à vocation sociale."

Des objectifs qui répondent pleinement aux conditions posées par la ville dans le cadre de son appel à projets, puisque si cette dernière n’avait fermé aucune porte, elle avait imposé que les projets soumis "laissent la place à la nature et à l’eau, au respect du sol et de ses ressources, favoriser les circuits-courts et une politique stop au béton."

L’idée d’une production maraichère de qualité mais accessible, d’opérations sur place de transformation de produits récoltés bénéficiant d’une parfaite traçabilité de production avait été émise par les autorités locales. Visiblement, leurs souhaits s’apprête à être exaucés.