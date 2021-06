On le sait, l’année 2020 a impacté durement l’économie belge, d’autant plus qu’elle a entrainé des dépenses non prévues dans les exercices budgétaires de nos communes. Certaines ont débloqué des montants importants pour soutenir les secteurs pendant la crise sanitaire, comme à Soignies où plus de 1,5 million d’euros d’aide ont été accordés par la Ville aux secteurs économique, associatif et sportif depuis le début de la crise sanitaire.

Malgré tout, certaines communes de la région du Centre ont réussi à garder leurs finances dans le vert. On peut notamment pointer la gestion de la Ville de Soignies, où une augmentation des recettes, de 150 000 euros, est même observée par rapport à 2019. "C’est extrêmement positif de voir que les comptes sont à l'équilibre, malgré l’année compliquée que nous avons vécu", explique la bourgmestre, Fabienne Winckel. "En tenant compte que nous n’avons pas augmenté le précompte immobilier ou encore l’impôt sur les personnes physiques. Le bilan montre les efforts accomplis."