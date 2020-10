Le problème n'est pas récent mais il se multiplie ces dernières semaines à Carnières (Morlanwelz). En pleine nuit, plusieurs véhicules débarquent sur la Place pour effectuer des dérapages et des accélérations. Ce qui crée inévitablement des nuisances pour les riverains qui résident tout autour de cette place. Un tel fait s'est produit pas plus tard que dans la nuit de samedi à dimanche. Mais aussi il y a quelques jours, le 14 octobre.

"Vers 5h50 du matin, deux jeunes dans une voiture grise ont tiré des freins à main pendant 10 minutes sur toute la longueur de la place", a témoigné une riveraine sur les réseaux sociaux. "Ils rasaient les voitures garées et les piquets tout en se moquant bien des gens qui étaient dehors."

Pour ce fait-ci, la zone de police de Mariemont n'a pas été contactée. Au contraire de tapage diurne de deux pilotes de quads constaté le 20 septembre dernier. Eux aussi ont utilisé les lieux comme terrain de jeu. "Nous avons effectivement eu connaissance de personnes qui sont venues faire des dérapages avec des quads", confirme la police. "Cette fois-là, nous avons réagi mais ils étaient déjà partis. Un citoyen a tout de même relevé une plaque d'immatriculation. Mais il s'agissait d'une plaque radiée en 2011..."

La police n'a toutefois pas baissé les bras. L'enquête se poursuit actuellement via des sources ouvertes. "Un policier guette les réseaux sociaux et un nom est déjà ressorti. Une identification est donc en cours. Plus globalement, cet endroit fait partie des points noirs de notre zone de police. Nous sommes conscients qu'il existe des soucis à cet endroit mais nous ne restons pas sans rien faire."

Lorsque des faits similaires sont signalés auprès de la police, les images de la caméra installée sur place peuvent être analysées immédiatement. Dans le cas des quads, la caméra n'a pas permis d'identifier les auteurs puisqu'il s'agissait d'une plaque radiée. Mais pour le reste, l'outil peut s'avérer très utile. "Si d'autres faits similaires nous sont encore rapportés, les images des caméras seront évidemment exploitées pour objectiver et peut-être permettre une identification", assure la police.

Pas certain que cela suffise à rassurer les riverains. En attendant, plusieurs habitants réclament de vrais aménagements sur la place de Carnières afin d'endiguer définitivement ce fléau.