L'incertitude a longtemps plané quant à l'organisation des stages estivaux. Mais les parents et enfants peuvent désormais s'organiser pour trouver des activités durant les mois de juillet et août. À Ecaussinnes, la micro-ferme Pomme-Poire-Pêche se lance pour la première fois dans l'aventure des stages. Et à l'image de son projet en permaculture qui y a été lancé l'an dernier, Nelly Venant a souhaité innover pour proposer des stages inhabituels.

Le mois de juillet débutera par un stage "atterrissage en douceur", histoire de "rompre avec l'agitation de la fin d'année scolaire, se détendre, se ressourcer, se poser dans un écrin de nature". Place ensuite à une semaine de "perma-yoga", un stage mi-temps yoga, mi-temps permaculture ; une semaine d'initiation et de partage en mode zéro déchet ; une semaine de bricolage autour de la nature ou encore une semaine sur le thème du potager.

(...)