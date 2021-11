Comme beaucoup d’abréviations émanant de l'administration, PCDN ne parle pas à grand monde. Ces quatre lettres abrègent l'appellation Plan Communal de Développement de la Nature qui, si elle est un peu plus explicite que son abréviation, ne suscitera peut-être pas plus l'intérêt du citoyen, alors qu'il s'agit d'un outil essentiel pour maintenir et développer un cadre de vie agréable dans une commune.

A Ecaussinnes, on a décidé de rendre la chose un peu plus attrayante, en renommant l'appellation peu attirante en Ecaussinnes Cité Nature. Cet outil vise "à maintenir, à développer ou à restaurer la biodiversité au niveau communal en impliquant tous les acteurs locaux et après avoir dégagé une vision commune de la nature et de son avenir au niveau local", peut-on lire dans sa description de présentation. Une page Facebook lui est dédiée et elle permet d'entretenir le lien avec la population, de l'informer et de la sensibiliser aux actions menées dans le cadre du fameux PCDN.

Ses objectifs sont "de maintenir voire d'améliorer la biodiversité par la sauvegarde des êtres vivants dans leur ensemble et de leurs milieux, le tout en s'inscrivant dans un contexte économique et social." Le Plan Communal de Développement de la Nature se base sur deux grands axes: une étude du réseau écologique de la commune, qui dresse l'inventaire de la faune et de la flore locale, et la participation citoyenne. Un partenariat composé de toutes les personnes souhaitant s'y impliquer élabore un programme annuel d'actions à mener.

C'est ainsi qu'il y a une dizaine de jours, quelques bénévoles se sont retroussés les manches pour mettre en terre 700 plants dans un talus le long de la rue Lefort. Millepertuis, œillet, bugle, Herbe à Robert, mauve, thym, campanule, alchemillee…sont autant d'espèces qui ont été plantées pour constituer un talus fleuri à haute valeur pour la biodiversité, ces plantes devant faire le bonheur des insectes pollinisateurs tout en apportant une touche fleurie à la rue.

Pour la période 2019-2024, 40 projets ont été définis, comme le développement de la plantation, la distribution d'arbres, la préservations des éléments naturels de liaison, l'aide à la migration des batraciens, etc.