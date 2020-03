Un groupe de travail a été mis sur pied pour affiner la mesure.

Face à la crise économique qui découle de la crise sanitaire, différents leviers ont été actionnés aux échelons régional et fédéral pour tenter d'épauler les secteurs impactés. Mais les communes aussi se mobilisent à leur manière. Celle de Soignies a par exemple été la première de la région du Centre à annoncer des mesures fortes, dès le 17 mars.

Le Collège communal a en effet décidé d'exonérer, en tout ou en partie, les taxes et redevances communales pour les acteurs économiques sonégiens impactés par la crise sanitaire. "Nous voulions réagir très rapidement en annonçant notre volonté de faire un geste car nous nous rendons compte des difficultés que chacun doit et devra gérer", explique la bourgmestre Fabienne Winckel (PS).

Mais à quoi ressemblera cette exonération de taxes ? Quelles taxes et redevances vont pouvoir passer à la trappe ? "Pour affiner cette mesure, nous avons mis sur pied un petit groupe de travail", répond la bourgmestre. "Il y a notamment un important travail d'analyse des différents secteurs touchés qui est effectuée. Il est aussi important de prendre des mesures complémentaires à celles proposées par la Région wallonne et l'Etat."

Les acteurs locaux risquent en tout cas d'être nombreux à pouvoir en profiter. "Ce sont évidemment le secteur de l'Horeca, les commerces non-alimentaires, des petits indépendants mais aussi certaines entreprises. Beaucoup de secteurs sont déjà touchés mais d'autres pourraient encore se rajouter à la liste. Nous préférons donc bien analyser toute la situation avant de trancher sur ce qui sera mis en place précisément."

L'objectif étant de revenir dans quelques semaines avec des mesures concrètes couchées sur papier. "Il faut que ça soit le plus juste et le plus équitable possible tout en faisant attention au budget de la commune. Il faudra en effet que l'on soit aussi présent dans quelques mois lorsqu'il faudra aider à relancer notre économie avec des impulsions."