Un chantier important débutera ce lundi 14 juin à Ronquières. Sur la N533, des travaux d’asphaltage pour une durée approximative de 10 jours seront effectués, sous réserve des conditions météorologiques. Il s’agit du tronçon entre la route Baccara et le Chemin de Nivelles.

Entre le 14 et le 17 juin, les ouvriers s’affaireront au rabotage de l’asphalte et à la réfection des fondations. Par conséquent, la circulation sur la portion sera uniquement réservée au trafic de proximité. Quant au stationnement, il sera interdit sur la voirie. L’accès aux commerces restera possible pour les piétons.

Comme toujours, une déviation sera mise en place pour relier Nivelles et Ronquières. Les arrêts TEC, eux, seront légèrement déplacés, ainsi que les trajets déviés via l’Avenue des Tilleuls, la rue des Rabots et la rue du Croiseau.

Attention, le 18 juin uniquement entre 7h et 18h30, la pose de l’asphalte est prévue. Ce qui veut dire que la circulation et le stationnement sur la portion seront interdits à tous les véhicules, y compris la desserte locale. L’accès aux habitations et aux commerces restera possible uniquement pour les piétons durant cette période.