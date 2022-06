Les automobilistes circulant à hauteur de Familleureux en direction de Mons et Bruxelles vont devoir adapter leur vitesse dès ce lundi 27 juin. Des travaux préparatoires seront en cours à hauteur du pont de l’échangeur de Familleureux, supportant l’autoroute E19/A7 et surplombant l’A501. Ils seront réalisés en vue d’un chantier de réfection complète de l’ouvrage d’art qui démarrera en août prochain. Jusqu’à la mi-juillet, la circulation sera localement maintenue sur deux voies mais déviées en bande d’arrêt d’urgence et en voie de droite. La vitesse maximale sera réduite sur la zone à 70 km/h sur l’E19/A7, à hauteur du pont de Familleureux, dans les deux sens.

"A partir du 8 août prochain, un chantier visant à réhabiliter complètement cet ouvrage d’art dit "pont I40" débutera", indique Héloïse Winandy, porte-parole de la Sofico. "Pendant tout le chantier, sur l’E19/A7, les deux bandes par sens de circulation seront maintenues (via passages en berme centrale) avec une vitesse limitée dans les deux sens à 70 km/h. C’est d’abord le pont supportant habituellement les voies vers Bruxelles qui sera traité jusqu’à l’hiver 2022. Ensuite, au premier semestre 2023, ce sera l’autre pont, celui supportant habituellement les voies vers Mons, qui fera l’objet d’une réfection identique."

Ce chantier permettra de réhabiliter complètement le pont jusqu’au tablier, en y effectuant les réparations nécessaires. L’ouvrage sera notamment doté d’une nouvelle étanchéité, de nouveau revêtements, équipements, etc. Ces travaux représentent un budget de près de 2,9 millions d’euros HTVA financé par la SOFICO, maître d’ouvrage. Ils seront réalisés en collaboration avec le partenaire technique de la SOFICO : le SPW Mobilité et Infrastructures, maître d’œuvre. C’est l’association momentanée TRBA – Willemen Infra qui a été désignée par marché public pour leur exécution.