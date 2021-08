Attention si vous empruntez régulièrement la nationale 59 et la Chaussée de Brunehault à Morlanwelz. La commune a, en effet, annoncé le lancement de deux chantiers sur la N59 et la N563 dès ce lundi 9 août. Il s’agit plus précisément de travaux d’enduisage qui, ensemble, devraient durer un peu moins d’un mois, soit jusqu’au 5 septembre.

Le premier chantier se situera sur la chaussée Brunehault. Les équipes s’occuperont de la portion entre Trois arbres, en haut de la rue Saint-Eloi sans le carrefour inclus, et la rue Albert 1er. La rue de la gare est donc aussi comprise dans cette première étape des travaux sur Morlanwelz. À partir de ce lundi 9 août jusqu’au 29 août, la circulation sur la chaussée Brunehault sera donc interdite sur ce tronçon. "La rue d’Haine sera fermée à la circulation également, jusqu’au carrefour avec la rue des charbonnages (carrefour non compris)", précise l’administration morlanwelzienne. Des déviations seront mises en place par la société Pirlot via notamment la N90.

Les seconds travaux débuteront, eux, quelques jours plus tard, à partir du 16 août jusqu’au 5 septembre. Ils auront lieu sur la N59 entre le rond-point Marie-La-Guerre et le carrefour avec la rue du Houssu, carrefour non compris. "La circulation sera possible sur la nationale, mais sur une bande uniquement", précise l’administration. En fonction de l’avancement du chantier, la circulation se fera d’un côté ou de l’autre de la chaussée pour tous les usagers.

La N59 ne sera plus accessible depuis la chaussée Brunehault. À l’heure d’écrire ces lignes, les dates exactes ne sont pas encore précisées. Elles dépendront de l’avancement du chantier. Des déviations seront évidemment mises en place par Eurovia pour les plus de 3.5 tonnes, et pour les moins de 3.5 tonnes.

"Il est à noter que les déviations proposées prennent en compte les deux chantiers", ajoute l’administration. "Une réflexion a été menée entre les deux entreprises et la RW, Direction des routes, afin que les chantiers soient simultanés, pour ne déranger les usagers qu’une seule fois." Par conséquent, ceux-ci devraient être terminés, si la météo n’est pas trop capricieuse, pour la rentrée scolaire.