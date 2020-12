Ce lundi 28 décembre a été donné le grand coup d'envoi du plan de vaccination dans les maisons de repos du pays. Les résidents de trois homes, dont un à Mons, ont reçu la première dose du vaccin de Pfizer (NdlR : une deuxième dose doit être donnée dans trois semaines) contre la Covid-19. Place désormais aux autres maisons de repos., a précisé la ministre wallonne de la santé Christie Morreale.

Un premier planning a cependant déjà été établi. Et celui-ci reprend six maisons de repos de la région du Centre qui recevront les doses de vaccins le vendredi 8 janvier, rapportent nos confrères de Sudpresse. Via le Pôle hospitalier de Jolimont qui réceptionnera les vaccins, ce sont Les Jardins d'Astrid (Maurage), la Résidence Jeanne Mertens (Binche), la Maison Notre-Dame (Carnières), la Maison de Mariemont (Morlanwelz), les Foyers de Bascoup (Morlanwelz) et les Buissonnets (Saint-Vaast) qui ont été sélectionnés.

Au total, ce sont donc près de 1 000 résidents ainsi que plusieurs centaines de membres du personnel au sein de ces six maisons de repos qui recevront leur première dose de vaccin le 8 janvier. La plupart d'entre elles s'avèrent en effet être de très grandes institutions. La résidence Jeanne Mertens n'est autre que la plus grande maison de repos publique de Wallonie avec ses 222 lits tandis que la maison de Mariemont (près de 300 lits) est la plus grande de la région du Centre.

L'agenda a été fixé sur base des critères de priorisation dont le nombre de résidents mais aussi leur situation géographique. "Nous avons 19 hubs hospitaliers en Wallonie, équipés de frigos à -80 degrés indispensables pour la conservation du vaccin Pfizer", explique la ministre. "On a choisi les maisons de repos les plus grandes et les plus proches de ces hubs hospitaliers. Une maison de repos au sein de laquelle on trouve un cluster sera mise en attente jusqu'à ce que la situation soit stabilisée pour pouvoir vacciner en toute sécurité."

Les nombreuses autres maisons de repos de la région suivront donc dans la foulée mais avec un délai différent selon leur situation. Un nouvel agenda sera établi dans les prochaines semaines. Comme l’expliquait ce lundi Christie Morreale, la priorité reste donnée aux maisons de repos. Le secteur hospitalier emboitera le pas, suivi des tranches d’âge à risque. Objectif affirmé, qu’au moins 75% de la population belge soit vaccinée au bout de six mois.