"Besoin de rien, envie de toi/Comme jamais envie de personne…" Envie de réentendre ce tube français so eighties chanté par l'une de ses interprètes originels? Alors, rendez-vous au Parc Pater de Soignies le 18 septembre prochain. Dans le cadre de Parc en fête, la déclinaison sonégienne des fêtes de Wallonie, Chantal Richard alias Sloane montera sur scène pour redonner vie aux tubes du duo Peter et Sloane qu'elle forma avec son acolyte, l'interprète et compositeur Pierre Savelli.

Tombé dans l'oubli dans les années 90, le duo est revenu sur scène dans les années 2000 à la faveur des différentes tournées mettant à l'honneur les vieilles gloires des 80s. Le duo s'est séparé définitivement après une dernière reformation pour le film Stars 80, en 2012. Depuis, Sloane poursuit sa route, marquée par la parution d'un album solo "Sloane 80" et une participation au jeu télévisé "Je suis une célébrité, sortez-moi de là", diffusé en 2019 sur TF1.

Aujourd'hui âgée de 64 ans, Sloane soufflera un parfum de nostalgie pour le retour de Parc en Fête après une année blanche par suite du Covid. Sa prestation et celle d'autres artistes seront à voir assis, sous chapiteau ouvert afin de respecter les règles sanitaires. "Comme c'est un événement qui attire moins de 5000 personnes, nous avons décidé de ne pas utiliser le Covid Safe Ticket. Le masque sera donc obligatoire pour les déplacements sous le chapiteau", précise Michel Lenvain, secrétaire du comité communal des fêtes.

Quant aux autres activités au programme (spectacle équestre, costumes vénitiens, marché artisanal…), "elles se dérouleront dans le parc, 100% en extérieur, et à des distances suffisamment grandes pour éviter les concentrations."

Enfin, si les boissons seront servies dans des verres lavables, "ceux-ci ne seront utilisés qu'une seule fois", insiste Michel Lenvain qui assure que "nous respecterons toutes les mesures." Besoin de rien, sauf d'un masque pour aller entre Sloane et la buvette le 18 septembre prochain.