"Désolé, c'est complet!" C'est le message pour le moins inhabituel qu'une dame a dû se prendre en plein visage lors de l'enterrement de sa maman dans le cimetière d'Arquennes. En juin dernier, au moment de procéder à l'inhumation de la défunte dans le caveau familial, il s'est avéré que ce dernier était plein, plongeant la famille dans le désarroi. Elle dut, en urgence, choisir entre deux solutions: la crémation ou l'inhumation en pleine terre, dans une nouvelle concession. Comme si cela ne suffisait pas, un problème lié au renouvellement de la concession du caveau familial est également apparu, toujours le jour des funérailles.

Cela faisait beaucoup pour la fille de la défunte qui, en septembre dernier, a écrit un courrier à l'administration communale pour exprimer son désarroi. Un courrier également adressé au groupe d'opposition AC+ au conseil communal de Seneffe, qui a interrogé la bourgmestre Bénédicte Poll sur ces couacs plutôt malvenus.

"Un suivi du nombre d'inhumations par concessions n'est-il pas disponible en fonction des registre des décès? Ne pensez-vous pas que ces suivis devraient être mis en place afin d'éviter aux familles bien des désagrément lors de situation de deuil?" a demandé la conseillère communale Anne-Marie Delfosse? Et de s'interroger également sur le renouvellement de concession.

Aucune archive avant 1977

Un suivi et un cadastre, il y en a un, mais il est assez récent. Or, le caveau concerné ne l'est pas., a répondu la bourgmestre Bénédicte Poll.

Le travail a commencé en 2012. "Il y a eu progressivement des affichages dans les cimetières avec des demandes d'information des citoyens. Techniquement, les personnes se manifestent et reçoivent une fiche à compléter car nous n'avons pas d'informations ni sur la capacité des caveaux, ni des personnes qui sont dans ces caveaux" avant 1977.

Les concessions à perpétuité n'existant plus, les familles doivent les renouveler pour les maintenir. "Dans le cadre de la personne que vous évoquez, elle a entamé les démarches pour le renouvellement en 2017, le renouvellement a été finalisé en 2021. Je reconnais que ça aurait dû être fait plus vite."

Quant au problème de capacité du caveau, la fille de la défunte "avait l'information qu'il s'agissait d'un caveau de 8 personnes et qu'il y en avait déjà 6 et nous n'avions pas cette information. Sur le caveau, il faut savoir qu'il n'est inscrit que le nom des familles. Tout le monde de bonne foi pensait qu'il restait deux places disponibles dans ce caveau. Au moment du décès, il s'est avéré que ce n'était pas le cas et qu'il s'agissait d'un caveau de 6 personnes."

Un travail de fourmi

Une mauvaise surprise difficile à anticiper, à moins d'ouvrir préalablement le caveau, ce qui ne se fait évidemment pas. Depuis 2015, les services communaux travaillent à un cadastre des concessions et les informations sont encodées dans un logiciel dédié au fur et à mesure qu'elles sont communiquées. Mais la commune dépend des informations qui lui sont transmises et qui peuvent être erronées, comme le prouve ce cas particulier, qui pourrait très bien se reproduire.

"Il y a encore tout un travail de récupération de l'information qui n'est pas finalisé", remarque la bourgmestre, et il faudra encore un certain nombre d'années avant de savoir qui précisément repose dans les concessions des différents cimetières de l'entité.