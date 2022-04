Ils proposent un accompagnement personnalisé et complet des indépendants de Wallonie et de Bruxelles.

Deux étudiants brainois se sont lancés le projet ambitieux de créer leur agence digitale : eStrolla. L’idée est née de Samy Lakis, originaire de Braine-le-Comte, qui a souhaité aider les indépendants à gérer leur communication. Lors de son TFE, il a alors pu lancer son projet et aller démarcher les commerçants afin de voir ceux qui seraient intéressés par le travail de son agence. La crise sanitaire étant passée par là, son travail a quelque peu été retardé mais est désormais sur les rails. Il peut compter sur le soutien de Thomas Rampelberg dans son travail, actuellement stagiaire et originaire d’Hennuyère.

Encore actuellement aux études, les deux hommes se consacrent tout de même à fond dans leur projet. "Nous proposons un accompagnement complet des indépendants", indique Samy Lakis. "Nous ne nous limitons pas à la conception de leur site internet. Nous essayons d’aller encore plus loin en leur proposant de créer logos et vidéos personnalisés en fonction de leurs envies et gérons également leur communication. Nos services sont également adaptés à tous les budgets et toute forme d’activité."

Les Brainois ont eu la chance d’obtenir la confiance de plusieurs indépendants qui ont accepté de faire confiance à leur agence. Ils ont ainsi pu mettre en place un système de commande pour un restaurant et bien d’autres projets. Le bouche-à-oreille et leurs techniques de marketing permettent à leur agence "eStrolla" de se faire connaître davantage. Les deux hommes ne comptent d’ailleurs pas se limiter à la Ville de Braine-le-Comte pour développer leurs activités mais comptent bien s’étendre un peu partout en Wallonie et à Bruxelles.

Plusieurs projets sont déjà dans les petits papiers afin de développer encore davantage leur agence de marketing digital. "Nous travaillons, pour le moment, à domicile. Notre projet sera donc, dans un premier temps, de tenter de trouver un véritable local pour y implanter nos bureaux. Nous continuerons ensuite de travailler avec des stagiaires afin de multiplier le personnel de l’agence", conclut Samy Lakis.

Les personnes souhaitant faire appel à l’agence "eStrolla" de Samy et Thomas peuvent les contacter par mail à l’adresse : e.strolla@hotmail.com ou par téléphone au 0479/02.84.38. Ils sont également joignables via les réseaux sociaux.