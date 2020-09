La crise sanitaire a inévitablement changé le quotidien des hôpitaux. Pour autant, ceux-ci poursuivent leur mutation, comme en témoignent les deux chantiers en cours au sein du CHU Tivoli de La Louvière. Le premier, lancé en juin 2019, concerne la construction d’une plateforme pédiatrique et neuropsychologique dédiée à l’enfant. Le deuxième, lancé il y a quelques mois, prévoit la construction d’un canceropôle.

"La gestion de ces deux chantiers est rendue plus complexe par la crise et les mesures sanitaires à respecter sur les deux sites", explique Xavier Beguin, directeur infrastructure et logistique. "Mais nous avançons malgré tout ! Les services regroupés au sein de la plateforme pédiatrique (consultation pédiatrique, pédopsychologique, neurodéveloppement, logopédique, dentisterie pédiatrique) devraient être ouverts en juin 2021."

Ce chantier représente un budget de près de 7,3 millions d’euros. "C’est un très beau projet, notamment parce que les enfants auront en plus accès à des salles et plaines de jeux, dont certaines extérieures tout en étant à l’intérieur du bâtiment. C’est un plus dans la prise en charge de ces jeunes patients." Un parking de 90 places sera par ailleurs prévu pour offrir plus de confort encore aux patients.