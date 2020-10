La nouvelle est tombée ce mardi en fin d'après-midi : les écoles communales George Price (Ville-sur-Haine) et des Tilleuls (Thieu) doivent fermer dès ce mercredi 14 octobre. La faute évidemment au coronavirus qui n'a pas épargné le personnel.

"Nous avons reçu la confirmation de cas COVID-19 au sein du personnel de l’école George Price", explique la Ville du Roeulx. "Au vu des contacts possibles, lors de réunions professionnelles, entre le personnel de l’école George Price et celui de l’école des Tilleuls, nous devons prendre des mesures conjointes."

Les deux écoles ne peuvent donc continuer à fonctionner normalement. "Ainsi, afin de garantir la sécurité de tous et de limiter la propagation du virus, l’école George Price et l’école des Tilleuls seront fermées jusqu’à ce vendredi 16 octobre inclus."

Ces deux établissements s'ajoutent à la liste de plus en plus longue des écoles touchées par la pandémie et par des décisions de fermeture provisoire. Des écoles de Braine-le-Comte, Binche ou encore Houdeng ont notamment été touchées.