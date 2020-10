Le Musée de Mariemont va renforcer son ancrage international, déjà nourri par des collections rassemblant des témoins des grandes civilisations eurasiatiques. Il va développer deux projets d'expositions transnationaux avec le soutien d'Europe Créative, un programme porté par la Commission européenne. Les deux projets concernent le dieu antique Mithra et la mégalopole antique Alexandrie.

Ce programme-cadre, élaboré par la Commission européenne, vient en soutien aux secteurs de la culture et de la création. Il vise à soutenir les secteurs culturel, audiovisuel et créatif partout en Europe. Et chaque année, un support financier est accordé, via ce programme, aux projets de coopération transnationale qui favorisent l'accès aux oeuvres culturelles de l'Europe, tout en promouvant l'innovation et la créativité.

Les deux projets d'expositions impliquant le Musée de Mariemont, fruits d'une collaboration avec plusieurs partenaires européens, sont "Le Mystère Mithra: plongée au cœur d'un culte romain", qui sera présenté au Musée de Mariemont du 20 novembre 2021 au 17 avril 2022, et "Alexandrie. Un rêve devenu ville", qui sera visible au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles à l'automne 2022.