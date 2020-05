Les groupes Ecolo et Plus&CDH estiment que l'on revient vers un "tout à la voiture".

Les communes multiplient les initiatives pour soutenir les secteurs particulièrement touchés par la crise du coronavirus. Pour aider les commerçants installés dans la Cité des Loups, les autorités viennent de décider d’octroyer aux chalands deux heures gratuites de stationnement dans le centre-ville. La mesure sera d’application jusqu’à la fin du mois de septembre.

Le client souhaitant profiter de cette initiative à raison d’une fois par jour devra simplement encoder sa plaque d’immatriculation à l’horodateur le plus proche ou via l’application 4411. Dans les faits, la démarche devrait séduire puisque l’on connait les difficultés des commerçants des centres-villes, qui doivent souvent faire face à la concurrence des centres commerciaux, nombreux à proposer du parking gratuit.

Pourtant, la proposition est loin de faire l’unanimité. Dans les rangs de l’opposition mais également au sein même de la majorité, les avis sont partagés. "Le commerce est en souffrance et il faut l’aider, c’est certain. Mais cette proposition nous ramène des années en arrière, à l’époque du tout à la voiture", estime Didier Cremer, conseiller Ecolo et donc partenaire de majorité. "Nous ne sommes pas favorables au parking gratuit car nous savons que c’est quelque chose qui ne fonctionne pas."

Les Verts jugent en effet que la mesure ne porte pas ses fruits mais crée en plus une inégalité entre les commerçants de la périphérie et du centre-ville. "Ce que nous proposons en lieu et place, c’est un chèque à la consommation qui permettrait aux clients de profiter d’une petite réduction dans les commerces locaux. Nous sommes alors certains que les commerçants en profiteront, au contraire d’un parking gratuit qui pourrait être utilisé à d’autres fins."

Une proposition soutenue par le groupe Plus&CDH mais qui n’a finalement pas été retenue par le collège. "Philosophiquement parlant, nous sommes en accord avec ces déclarations mais nous sommes en situation de crise et il est important de soutenir les commerçants, que nous savons sensibles à la problématique du parking payant. Il faut pousser les chalands à revenir aussi rapidement que possible vers eux", a justifié Jacques Gobert (PS), bourgmestre.

La ville devra trouver l’équilibre en concertation avec Cityparking, en charge du stationnement, puisque la mesure représente un coût de quelque 200 000 euros.