Comme annoncé récemment, six nouveaux portiques directionnels lumineux équiperont d’ici la mi-mai les autoroutes E19/A7 et E42-E19/A7 entre Obourg et Familleureux afin de guider au mieux les usagers lors de leurs trajets. Leur placement, effectué de nuit uniquement, nécessitera la fermeture de portions d’autoroutes dans un sens de circulation. A cette occasion, des itinéraires fixes de délestage seront mis en place et seront donc utilisés en cas d’incidents futurs sur ces tronçons. Deux jours de travaux seront finalement reportés à une date ultérieure pour des raisons techniques.

Leur placement s’effectuera de nuit uniquement mais nécessitera la fermeture de portions d’autoroute dans un sens de circulation. Une nécessité lorsque l’on sait que certains de ces panneaux qui surplombent les voies de circulation peuvent mesurer jusqu’à plus d’une trentaine de mètres de long. Des itinéraires fixes de délestage seront mis en place et seront utilisés en cas d’incidents futurs sur ces tronçons.

Concrètement, sur l’E19/A7 en direction de Bruxelles, un portique sera installé en amont de l’échangeur de Familleureux (E19/A7 – A501). En direction de Mons, deux portiques seront placés en amont de l’échangeur de Familleureux (E19/A7-A501). Sur l’E42-E19/A7 en direction de Bruxelles, deux seront placés à hauteur de Le Roeulx-Houdeng, entre l’intersection E42-E19/A7 avec la N55 et l’intersection E19/A7 - E42/A15. Enfin, en direction de Mons, un portique équipera l’autoroute à hauteur de Mons est.

Le placement de ces 6 portiques et le démantèlement des anciennes installations nécessiteront au total 7 nuits de fermeture. Les travaux prévus les deux dernières nuits seront finalement reportés à une date ultérieure pour des raisons techniques. "À cette occasion, un itinéraire de délestage fixe défini en bonne collaboration avec les services de police et avec l’accord du Gouverneur de la Province sera mis en place", précise la Sofico. Des déviations autoroutières ont été privilégiées lorsque cela s’avérait possible. Ces itinéraires seront à suivre par la suite en cas d’incident sur les portions autoroutières concernées.

Les tronçons impactés seront fermés de 22h à 6h (fermeture progressive des accès concernés dès 21h). Dans les nuits de 26 au 27 avril et du 27 au 28 avril, uniquement en direction de Bruxelles, il est prévu une fermeture complète de l’E19/A7 entre l’échangeur avec l’E42/A15 et l’échangeur de Familleureux (E19/A7 – A501) et la fermeture de l’aire autoroutière de Besonrieux. Une déviation autoroutière sera à suivre via l’E42/A15 en direction de Namur jusqu’à l’échangeur de Bois d’Haine (E42/A15 – A501), puis via l’A501 en direction de l’échangeur de Familleureux (E19/A7 – A501) afin de regagner l’E19/A7 vers Bruxelles.

Les nuits du 3 au 4 mai et du 4 au 5 mai, uniquement en direction de Mons, il est prévu la fermeture complète de l’E19/A7 à partir de l’échangeur E19/A7 – E420/A54 à Petit-Roeulx, jusqu’à l’échangeur de Familleureux (E19/A7 – A501), la fermeture de l’accès à l’autoroute à l’échangeur n°20 "Feluy" depuis Tienne à Coulons et la fermeture de l’aire autoroutière de Hubeaumont. Une déviation autoroutière sera à suivre via l’E420/A54 en direction de Charleroi jusqu’à l’échangeur de Thiméon (E420/A54-E42/A15) puis via l’E42/A15 vers Mons.

Dans la nuit du 5 au 6 mai uniquement en direction de Bruxelles, l’E42-E19/A7 sera totalement fermée entre l’échangeur n°23 "Nimy-Maisières" (E42-E19/A7 - N6) et l’échangeur E19/A7 - E42/A15. La fermeture des accès à l’autoroute depuis la N55 Le Roeulx, depuis le R5a et depuis la N538 Thieu est également prévue. Enfin, les aires autoroutières de Bois du Gard et de Thieu seront fermées. Une déviation sera à suivre via la N6 en direction de Soignies, puis via la N57B, la N57 vers l’échangeur de Familleureux (E19/A7 – A501) et enfin l’A501.

Les travaux prévus les nuits de 10 au 11 mai et du 11 au 12 mai sont quant à eux finalement reportés pour des raisons techniques.

Ces travaux représentent un budget de près de deux millions d’euros HTVA financé par la Sofico, maître d’ouvrage. Ils sont réalisés en collaboration avec le partenaire technique de la Sofico, le SPW Mobilité et Infrastructures, maître d’œuvre. C’est l’association momentanée Lexar-Jacobs-Wanty qui a été désignée par marché public pour leur exécution.