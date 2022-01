Le conseil communal de Manage de ce mardi 25 janvier a vu la remise officielle de deux nouvelles citoyennes d’honneur en les personnes d'Anaïs Lirio Garcia, présidente de l’asbl "Opération Papa Noël", et de Nathalie Vanaise, présidente de l’asbl "Manage en Cœur". Les deux responsables de ces nobles causes se sont montrées touchées de recevoir ce titre des mains du bourgmestre, Bruno Pozzoni.

L’asbl "Opération Papa Noël", dont Anaïs Lirio Garcia est présidente, a été créée en 2015 par Anaïs et Nicolas, parents de deux enfants qui avaient la chance d’être gâtés pendant les fêtes de fin d’année. Nicolas s’en est alors rendu compte et a voulu agir en faveur des familles, qui n’avaient pas autant de chance que la sienne, en partageant cinq kilos de friandises. Ce geste a créé des émules et une communauté de lutins s’est alors formée sur une page Facebook.

Depuis lors, un site a été mis en place proposant aux familles ne pouvant se permettre d’offrir des cadeaux de Noël à leurs enfants de s’y inscrire. Les "lutins" peuvent alors s’y rendre également afin de parrainer un enfant et lui offrir le cadeau tant attendu, en fonction des goûts et choix de ce dernier. Cette année, ce ne sont pas moins de 12 000 enfants qui ont pu être gâtés durant les fêtes grâce à l’asbl.

L’autre association à l’honneur ce mardi 25 novembre est celle de Nathalie Vanaise. Son asbl "Manage en cœur" est née suite au soutien reçu à l’annonce du diagnostic de son cancer. Elle a ainsi découvert un monde de solidarité et d’humilité dont elle a voulu prendre part en soutenant le Télévie. Par la suite, elle a décidé de fonder sa propre association qui multiplie les activités pour récolter des dons. Elle se distingue par une devise bien à elle : "ne jamais baisser les bras, être à l’écoute des autres et surtout savoir profiter de chaque instant de la vie en gardant le sourire".

Ces deux dames au grand cœur rejoignent donc le cercle très sélecte des citoyennes d’honneur de la commune de Manage.