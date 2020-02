Elles seront prochainement disponibles dans le commerce.

Il y avait du monde ce vendredi matin à la brasserie St-Feuillien. Le ministre Willy Borsus (MR), en charge de l'économie, du commerce extérieur ainsi que de la recherche et l'innovation, était de passage avec son équipe pour visiter les locaux et le site de production. "Cette visite est une reconnaissance pour tout le travail effectué ici et tous les investissements qui sont de l'ordre d'1,5 million d'euros chaque année", commente Benoit Friart, président du conseil d'administration de la brasserie. "Pour le personnel, c'est aussi bien de voir que le ministre s'intéresse à leur travail."

La famille Friart en a profité pour exposer au ministre Borsus son nouveau projet : la création d'un centre de soutirage sur le site de la brasserie installé à côté de l'autoroute. "C'est un projet de 12 millions d'euros qui pourra être subsidié en partie par la Région wallonne parce qu'il y aura une création d'emplois. Nous sommes en train de finaliser le dossier pour ensuite faire une demande de permis."

Après avoir découvert les installations de la brasserie et écouté la présentation du projet, le ministre Willy Borsus s'est évidemment laissé tenter par une petite dégustation. Mais pas n'importe laquelle. Le vice-président du gouvernement wallon a pu découvrir en primeur deux nouvelles bières : la Five et la St-Feuillien Quadruple. "Ces deux nouvelles bières viennent vraiment compléter la gamme St-Feuillien", commente Edwin Dedoncker, directeur délégué de la brasserie St-Feuillien.

La Five, une bière légère qui titre à 5° d'alcool, sera commercialisée au printemps tandis que la Quadruple (11,5°) est sortie il y a quelques semaines mais a été victime de son succès. Une seconde commercialisation est donc attendue dans les prochaines semaines. "D'un côté, nous souhaitons rajeunir notre clientèle avec la Five parce que nous nous rendons compte que notre consommateur actuel est en train de vieillir. De l'autre côté, il est important de réasseoir la marque Saint-Feuillien avec la Quadruple. C'est une bière spéciale de haute fermentation et refermentée en bouteille."

Notons qu'une version bio de la Grisette fruits de bois en bouteille sortira également au printemps. De quoi proposer une gamme Grisette désormais totalement bio.