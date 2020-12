Il l'attendait depuis plusieurs années. Arnaud Molle, patron du restaurant Cul de Poule à Binche, peut enfin exulter. Il vient de décrocher un Bib Gourmand au prestigieux Guide Michelin. "J'en ai eu les jambes coupées lorsque j'ai appris la nouvelle", confie le chef binchois. "C'est un bonheur immense. Pour moi, c'est aussi bien que de recevoir une étoile."

Cette récompense, Arnaud l'attendait effectivement depuis longtemps. "Je voulais absolument le décrocher. En septembre, le restaurant a fêté ses sept années d'existence et dès le départ nous avons proposé le menu au prix exigé par le Bib Gourmand pour y prétendre. En juillet, l'inspecteur du Guide Michelin est venu dans notre établissement et nous a confié que nous le méritions amplement. Il est vrai que ce sont des années de travail qui sont derrière tout cela."

Ouvert comme traiteur pour les fêtes de fin d'année, Arnaud Molle va sûrement voir son carnet de commandes encore gonfler grâce à ce Bib Gourmand. Un scénario qui devrait être similaire à Mons où le restaurant Masu a également été primé par le Guide Michelin. Au total, les inspecteurs ont décerné un Bib Gourmand à 23 nouveaux restaurants pour l'édition 2021 du célèbre guide rouge.

Pour rappel, un Bib Gourmand signifie le gage d’un menu à 39 euros entrée/plat/dessert. "Depuis de nombreuses années, le Bib Gourmand est l'ambassadeur des restaurants où le rapport entre prix, qualité et plaisir est excellent", explique le Guide Michelin. "Que la cuisine soit asiatique, traditionnelle ou branchée et créative : chaque restaurant avec un Bib Gourmand a sa propre identité. Bien qu'ils aient des similitudes importantes : l'accent mis sur les produits de saison et la générosité si caractéristique du Bib Gourmand."