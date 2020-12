Le cauchemar est enfin terminé pour toute la famille et tous les proches de Louanna Rypens. La superbe nouvelle est tombée ce samedi matin. La jeune fille de 15 ans a été retrouvée saine et sauve après 42 jours de disparition., a annoncé Jessica, sa maman.

C'est aussi le soulagement pour toute la commune de Manage qui s'était mobilisée pour tenter de retrouver Louanna. "Il y a des histoires qui se terminent en conte de Noël pour cette famille", a résumé Bruno Pozzoni, le bourgmestre de Manage en annonçant la nouvelle à ses concitoyens.

Selon nos informations, Louanna a été retrouvée ce samedi matin à la suite d'une perquisition menée par la police dans une habitation de Fayt-lez-Manage. C'est là que l'adolescente se serait réfugiée. Nous attendons toutefois des confirmations du Parquet.

C'est dans la soirée du 31 octobre que l'adolescente de 15 ans avait quitté son domicile situé à Manage. Tout laissait croire à une simple fugue et que la jeune fille allait rapidement réapparaître et rassurer sa famille. Malheureusement, les jours ont passé et la situation ne s'est pas améliorée. Jusqu'à ce que l'excellente nouvelle tombe ce samedi.