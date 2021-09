Depuis dimanche, les habitants de Morlanwelz ont connu quelques perturbations liées à la distribution d'eau. Ceux-ci sont apparus à la suite d'une fuite détectée par la SWDE dans la rue du Beauregard à Carnières. "Cette fuite a été détectée par un système qui nous permet de contrôler les volumes d'eau consommés et nous nous sommes rendu compte d'une consommation inhabituelle dans ce quartier de Carnières, ce qui est synonyme de fuite", explique Benoît Moulin, porte-parole de la SWDE.

La SWDE s'est mise en quête de cette fuite, cachée, "comme 90% des fuites, où aucun débit d'eau ne surgit en surface." C'est donc avec un appareil permettant d'enregistrer le bruit d'écoulement de l'eau que la SWDE a tracé, tronçon par tronçon, la fuite. "Il y a une entrée plus ou moins tous les 500 mètres et nous écoutons ce qui se passe à chaque entrée une fois que la fuite est détectée. Cette procédure nécessite à chaque fois de couper l'eau, puis de la remettre en route. Ça ne dure pas longtemps, mais cela génère des perturbations."

Mardi, la fuite a été repérée et réparée vers 20h. "Si des problèmes apparaissent encore aujourd'hui, ils seront ponctuels. Des bulles d'air peuvent se former après la réparation d'un tronçon et la remise sous pression de l'eau. Ce sont les restes de la remise en service après la réparations." Tout est en ordre donc, malgré de petites perturbations qui pouvaient encore apparaitre ce mercredi matin. "C'est d'autant plus le cas à Carnières où le réseau est très complexe et vallonné."