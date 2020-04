Le bourgmestre attend de prendre connaissance de la position du gouvernement fédéral.

Timidement, la Belgique prépare la levée des mesures de confinement. À ce stade, aucune décision officielle n’a encore été prise par le gouvernement fédéral. Les communes restent donc dans l’expectative. La grande majorité d’entre elles a déjà pris les devants en sollicitant des couturiers et couturières volontaires pour la confection de masques de protection. Mais cela ne suffira évidemment pas suffisant pour équiper l’ensemble des citoyens.

Du côté de Binche par exemple, la ville a décidé de s’approvisionner via une entreprise spécialisée et évaluera l’opportunité de réaliser une ou plusieurs commandes groupées avec d’autres communes de la région du Centre. Dans la Cité des Loups, pas question de mettre la charrue avant les bœufs. "Nous avons activé plusieurs leviers, notamment via la mise en place d’ateliers de couture et la mobilisation des couturières de l’asbl Décrocher la Lune", explique Jacques Gobert (PS).

"D’autres ateliers seront encore ouverts dans les prochains jours mais si nous souhaitons offrir au moins deux masques à chaque citoyen, il en faudra quelque 160 000 ! C’est une armée de couturières qu’il faudrait lever. Nous attendons donc de voir ce que décidera le gouvernement fédéral à l’issue du prochain conseil de sécurité. Il faut une position généralisée pour qu’elle soit cohérente : si certaines communes imposent le port du masque et d’autres non, cela n’a pas de sens. Le virus n’a pas de frontière."

Le bourgmestre se donne donc encore le temps de la réflexion, tout en cherchant des solutions et des fournisseurs en mesure d’apporter les garanties de production nécessaires compte tenu du contexte exceptionnel. "Aujourd’hui, le gouvernement jette les communes dans la fosse aux lions. Pour une ville comme La Louvière, l’achat de masque pour chaque citoyen représente un budget de près de 500 000 euros. Au-delà de l’aspect financier, il faut avoir des certitudes quant à la qualité des masques qui seront fournis."

Et on l’a vu, en Belgique, obtenir ces garanties est loin d’être simple… Reste donc à espérer que le gouvernement fédéral prendra ses responsabilités et apportera son soutien aux communes si le port du masque devait être rendu obligatoire au moindre déplacement.