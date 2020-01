L'un des deux prévenus est membre d'une bande de la région du Centre.

Le ministère public a requis, jeudi devant la sixième chambre correctionnelle du tribunal de première instance du Hainaut, division de Tournai, dix ans de prison contre deux hommes poursuivis pour une double tentative d'assassinat à Lessines. Les faits ont eu lieu la nuit 10 au 11 avril 2017. Le jugement est attendu le 27 février. S.Z., 30 ans, membre du "clan de la gare", voulait régler ses comptes avec les frères H. cette nuit-là, en raison d'une vieille querelle. Il était accompagné d'un autre homme, P.O, 24 ans, membre d'une bande du Centre.

Les deux hommes se sont présentés chez la mère des frères H., vers 3h00, qui vit le long de la chaussée Victor Lampe. Ils ont jeté des cailloux sur les volets et un coup de feu a été tiré alors qu'une ombre apparaissait derrière une fenêtre. Personne n'a été blessé. Ils se sont ensuite rendus à la chaussée Gabrielle Richet où vit le père des frères H. Réveillé par le bruit des vitres brisées, ce dernier s'est montré à la fenêtre et un coup de feu a été tiré. Grièvement blessé à la tête, l'homme s'en est sorti avec des séquelles.

Pour Me Rivière, avocat des parties civiles, les deux prévenus avaient lancé une chasse à l'homme contre les deux frères, depuis le 5 avril. La tension était montée entre les deux clans et S.Z avait publiquement déclaré qu'il voulait se débarrasser des frères H. La défense a demandé de requalifier la première scène en menaces et la seconde en tentative de meurtre, précisant que ce sont les frères qui étaient visés et non leurs parents.