Nous l’annoncions dans nos colonnes il y a quelques jours : l’intégration du département économique de la HELHa de La Louvière sur le campus de Montignies-sur-Sambre se prépare activement, plusieurs étapes importantes ayant été récemment franchies. À La Louvière, on digère toujours assez mal ce départ mais les élus le savent : il va falloir s’en faire une raison. Pour autant, le député louviérois Michel Di Mattia (PS) a plaidé, hier, en faveur d’une offre d’enseignement supérieur qui tienne compte des bassins de vie.

"La représentativité territoriale du point de vue des bassins de vie est une notion absente dans l’ensemble des documents qui seront débattus par l’ARES (Académie de recherche et d'enseignement supérieur)", a souligné le député. "Elle l’est donc tout aussi absente en ce qui concerne le Hainaut-Centre, qui regroupe pourtant deux bassins de vie distincts, l’un lié à La Louvière, et l’autre à la région de Mons-Borinage."

C’est cette dernière région qui rassemble la majorité des habilitations, nécessaire puisqu’il s’agit de la capacité pour un établissement d’enseignement supérieur d’organiser un programme d’études sur un territoire donné. "Si l’on opère une hypothétique scission entre les deux bassins de vie qui composent le Hainaut-Centre, on constate que la quasi-totalité des 301 habilitations qui lui sont délivrées est regroupée dans le Grand Mons. Est-ce là un quota qui rencontre les objectifs de la Déclaration de politique communautaire (DPC), qui prescrit de veiller au respect d’une offre équilibrée et cohérente sur les territoires ?"

En matière d’enseignement supérieur, en effet, la région du Centre est bien pauvre. "De nouveaux départs d’implantations plus locales sont annoncées, notamment de Braine-le-Comte, vers des pôles académiques reconnus tels que Mons ou Tournai." Dans cette perspective, il est urgent, pour le député, qu’une réflexion soit posée sur l’offre de formation afin d’en assurer une minimale par bassin de vie.

La ministre de l’enseignement supérieur, Valérie Glatigny, a rappelé que "la gestion de l’offre en matière d’enseignement au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles est évaluée à l’échelle des pôles académiques, lesquels recouvrent le territoire des provinces." En d’autres termes, cette gestion de l’offre d’enseignement n’est pas évaluée au niveau des bassins de vie. "Il faut tenir compte d’une double problématique : d’une part la rareté de l’expertise, d’autre part le coût des infrastructures."

L’ARES finalise en ce moment une évaluation de l’offre et des besoins. Cette dernière sera alors transmise à la ministre. Mais pour Michel Di Mattia, il est temps de revoir les critères et d’évoquer la notion de bassin de vie, "sans quoi rien ne changera." Le cas de la HELHa en est, selon lui, l’exemple. "Lorsque ce type de dossier arrive sur votre bureau ou est discuté en séance plénière, jamais aucune décision n’est remise en cause et jamais non plus les critères de territorialité n’ont été réévaluées."