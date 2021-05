"Gouverner, c'est prévoir et ne rien prévoir, c'est courir à sa perte", soulignait Emile de Girardin. L’adage n’a pas pris une ride, et pourtant, dans la Cité des Loups, le groupe d’opposition Plus&cdH reproche à la majorité PS-Ecolo de ne pas en tenir compte. Alors que l’on peut s’attendre à ce que le litige qui oppose désormais la ville à Wilhelm&Co, promoteur du projet Strada, se poursuive en justice, aucune provision financière n’est constituée.

C’est pourtant bien la ville qui a prononcé la caducité du marché qui la liait au promoteur, dont la réponse est encore attendue. On sait toutefois que des indemnités de quelque 40 millions d’euros pourraient être réclamées par ce dernier puisqu’il se retrouve dans l’impossibilité de mener à bien son projet. "À partir du moment où la ville prononce la caducité du contrat, elle ouvre le droit au prestataire – ici Wilhelm&Co – de réclamer des dédommagements", souligne Xavier Papier (Plus&cdH).

"En commission, j’ai sollicité quelques réponses auprès des avocats. Combien pourrait être amenée à payer la ville ? C’est impossible à dire aujourd’hui mais on pourrait tourner autour de la vingtaine de millions d’euros. Sur la question de l’occurrence, personne ne peut se prononcer, c’est le tribunal qui tranchera et attribuera les responsabilités. D’où la nécessité de provisionner dès maintenant. On parle de montants importants, pour lesquels la ville devra sans aucun doute solliciter une dérogation auprès de la tutelle afin de pouvoir emprunter."

Pour Xavier Papier, l’avenir est donc loin d’être radieux. "Si ce scénario devient réalité, cela signifie que la capacité d’emprunt de la ville diminue fortement et que l’on fait peser cela sur les générations futures, qui devront déjà assumer le coût de notre plan de relance. Par ailleurs, si l’on perd en première instance, il ne sera que difficile pour la ville de tenter de gagner du temps puisque les montants sur lesquels il y a débat devront être bloqués sur un compte."

En séance publique, le bourgmestre, Jacques Gobert (PS) a précisé qu’à ce jour, il n’y avait pas lieu de provisionner puisqu’officiellement, le litige n’existe pas. "Nous devrions provisionner ce que Wilhelm&Co nous réclame ? Quid de ce que nous, nous réclamerons ? On verra ce que l’avenir nous réserve." Des propos qui ont eu pour effet d’inquiéter le conseiller humaniste, qui estime que les enjeux sont bien trop importants que pour courir le moindre risque.

"De manière générale, ça fait un moment que j’ai fait mon deuil d’une gestion en bon père de famille dans les dossiers louviérois. Ce n’est pas une volonté de ma part de me montrer négatif mais il faut cesser d’exercer la politique de l’autruche. On ne peut pas prendre le risque de se retrouver en incapacité de paiement, ce qui nous contraindrait à couper dans une série d’investissements et de services sociaux. Contrairement à ce que la majorité semble penser, nous ne sommes pas suffisamment riches que pour galvauder l’argent comme elle le fait actuellement."

Deux autres dossiers qui pourraient coûter cher

Au dossier Strada s’en ajoutent deux autres, le dossier Pescatore et l’expropriation pour cause d’utilité publique, et le dossier De Maeyer, pour lequel la ville a été condamnée à payer à la société SA Services & Assets Management une somme de 534 000 euros, pour cause d’expropriation non-payée à cette dernière alors qu’elle avait acheté le site Royal Boch après sa faillite. La ville vient de se pourvoir en cassation, le dossier n’est donc pas clos.

Les montants évoqués sont de l’ordre de 1,4 million d’euros et de 600 000 euros. Mais là encore, le bourgmestre, Jacques Gobert, a réfuté la nécessité de provisionner. "Dans le dossier De Maeyer, lors du dernier conseil, ce dernier a voté l’application d’un article d’urgence donc il n’y a pas lieu de provisionner. La régularisation sera faite avec un financement sur le budget lors de la modification budgétaire qui sera soumise au conseil de juin", a-t-il expliqué. De même, il précisait que dans le dossier Pescatore, "les crédits ont été prévus lors des exercices antérieurs et qu’ils y sont spécifiquement dédicacés."