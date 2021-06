Une peine de douze ans de prison ferme a été requise par le ministère public devant le tribunal correctionnel de Mons contre un Louviérois né en 1956, poursuivi pour avoir tenté d'assassiner le compagnon de son ex-femme, le 15 décembre 2019, à La Louvière. D'autres préventions ont aussi été retenues: violation de domicile, port d'une arme à feu, menaces par gestes et harcèlement. La défense a plaidé une requalification de la tentative d'assassinat en coups involontaires et menaces. Le prévenu a déclaré qu'il voulait seulement faire peur à celle dont il est divorcé depuis le mois de mai 2019, et à son nouveau compagnon.

Le 15 décembre 2019, vers 20h40, le prévenu s'est rendu chez son ex-femme, armé d'un fusil. Lors d'une rixe avec le nouveau compagnon de son ex-épouse, un coup de feu est parti. Touché, son rival a été emmené à l'hôpital et placé dans le coma. Le prévenu parle d'un coup de feu accidentel, déclarant que le coup de feu est parti alors que son rival tirait sur le canon. Son avocat, Me Donatangelo, a plaidé une requalification de la tentative d'assassinat en coups et blessures involontaires et en menaces avec arme. L'avocat a contesté l'intention d'homicide et la circonstance aggravante de préméditation.

Me Donatangelo a plaidé une peine de cinq ans, assortie d'un sursis, alors que le ministère public a demandé douze ans de prison pour une tentative d'assassinat. Le prévenu avait été placé sous mandat d'arrêt le 16 décembre puis placé sous surveillance électronique. Le jugement sera prononcé le 28 juin.